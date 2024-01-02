Proje hakkında açıklamalarda bulunan Kurum Müdürü Ayhan Keyvanoğlu, “Gazze'ye giyecek yardımı konusunda ne yapabiliriz diye aramızdaki iş birliği ve planlı çalışma konusunda usta öğreticilerimizle toplantı yaptık. Arkadaşlarımızın oldukça istekli oluşu ve gönüllü olarak çalışmalara katkı sunma çabaları bizleri fazlasıyla mutlu etti. Usta öğretici arkadaşlarımız, mesai kavramını bir kenara bırakıp, kursiyerleri ile birlikte işi sahiplenip fedakarca çalıştılar. Verilen görevleri en kısa sürede ve fazlasıyla yerine getirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu konuda maddi ve manevi destek olan yönetici arkadaşlarıma, personelimize ve özelikle belirtiyorum ki, usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Keyvanoğlu, “Kriz ya da acil durumlarda Halk Eğitimi Merkezi olarak tamamen kendi imkanlarımızla, yapabileceklerimizi test etmemiz ve hareket kabiliyetimizi görme açısından da oldukça faydalı olan Gazze'ye giyecek yardımı konusunda, özellikle çocuk ve kadın giysileri başta olmak üzere, her türlü kıyafeti içeren 30 adet yardım kolisi, Gazze’ye ulaştırılmak üzere hazır hale getirildi” şeklinde konuştu.

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