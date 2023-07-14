Kızılay Sungurlu Şube Başkanı Kerim Mandiralioğlu, "Gerek ülkemizde gerek dünya genelinde büyük hizmetler yapan Kızılay şubemizin güzel hizmetler yapacağına yürekten inanıyoruz. Yoksulun, zorda olanın her zaman yanında olan Kızılay'ın, her birimizin gayret ve desteği ile büyük işler başaracaktır. Yardımseverlik deyince akla ilk gelen Türk milleti bu güzel hasletini artırarak devam ettirecektir. Bizler de veren el ile alan eli buluşturmanın gururunu yaşayacağız. Burada hep hayır işi yapılacak ve hayırda yarışanlar burada olacak. Diğer yardım kuruluşları ve STK’larla, kamu ve özel kişiler iş birliği içinde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. İyi niyet, güven, emanet ilkeleri ile hareket edip mağdurların yanında olacağız inşallah. Tüm kardeşlerimizin dua ve desteklerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.