Türkiye genelinde önceki gün yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, MHP ilimizde 21 yıl sonra milletvekili çıkardı. Milletvekilliği seçiminden zaferle çıkan Vahit Kayrıcı, ilk ziyaretini ise seçimde kendisine büyük destek veren ve MHP’yi ilçede birinci parti çıkaran doğup büyüdüğü topraklar olan Sungurlu’ya yaptı.

SLOGANLARLA KARŞILANDI

Sungurlu girişinde bir tesiste kalabalık bir heyet tarafından karşılanan Çorum Milletvekili Kayrıcı, burada kendisi karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşarak teşekkür etti. Daha sonra konvoyla şehir merkezine gelen Vahit Kayrıcı, MHP İlçe Başkanlığı önünde hemşehrileriyle buluştu. Büyük bir coşkuyla ve sevgi seliyle karşılanan Kayrıcı için milletvekili seçilmesi nedeniyle kurbanlar kesildi, dualar okundu.

Vahit Kayrıcı’ya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, ellerinde bayraklar ile “Vekil Vahit” sloganlarıyla destek verdi. Sungurlululara yönelik teşekkür konuşması yapan Milletvekili Kayrıcı, Sungurlu’ya ve Çorum’a hizmet etmek için var gücüyle çalışacağını ifade etti.

ROZETENİ ÇIKARDI

Parti rozetini çıkaran Vahit Kayrıcı, herkese kapısının açık olduğunu belirterek, “Ben artık tüm Çorumluların milletvekiliyim. Çorum için, Sungurlu için, Çorum’un tüm ilçeleri ve köyleri için yapılması gereken ne hizmet varsa yapmanın gayreti içerisinde olacağım” diye konuştu.