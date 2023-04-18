Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Ulu Camii ve Çarşıbaşı Camii başta olmak üzere ilçe merkezindeki tüm camilerde Kadir Gecesi yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar iftarın ardından teravih namazı için camilere akın etti. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Namaz sonrası bazı vatandaşlar camilerden çıkanlara çeşitli ikramlarda bulundu. Sungurlu Belediyesi de cmi önlerinde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.