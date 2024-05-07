Sungurlu Belediye Meclisi Toplantısı Muhsin Dere yönetiminde yapıldı. Belediye Başkanı Dere’nin talimatı ile işletmesi  Sungurlu Belediye Başkanlığı’na ait sosyal tesislerde İsrail'in Gazze'de uyguladığı terörizmi boykot amacıyla bu ülkeye destek veren firmaların ürünlerinin satışı yapılmaması kararı alındı.
Gazze’de yaşanılan insanlık vahşetine dikkat çekmek ve söz konusu ülkeyle bağlantısı olan ürünlerin boykot yapılması konusunda hasiyetlerinin olduğunu belirten Belediye Başkanı Dere: “Filistin’de yaşanılanlar bir insanlık dramıdır. Sungurlu Belediyesi olarak bu konudaki hassasiyetimizi göstermek adına Meclis Toplantımızda, Belediye Meclis Üyelerimiz ile bu kararı aldık. Bir an önce bu zalimliğin son bulmasını ve Filistinli kardeşlerimizin kurtuluşa ermesi Yüce Mevla’dan dilerim.” ifadelerine yer verdi.

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Editör: KEMAL YOLYAPAR