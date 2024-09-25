Toplantıda mesai saatlerine riayet edilmesi, kamu görevlilerinin kılık ve kıyafet konusunda mevzuata uygun davranmaları, kurumlar arası diyalog ve koordinasyonun en üst düzeyde sağlanması, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkartılan 2024/7 tasarruf tedbirleri genelgesine uygun hareket edilmesi, Sıfır Atık Projesi'nin uygulanmasının devam edilmesine ve konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi gibi ana gündem maddeleri görüşüldü.

Kaymakam Köksal, toplantı gündeminde görüşülen konuların takibinin yapılması noktasında İlçe İdare Şube Başkanlarına talimat vererek, toplantı sonlandırıldı.

Editör: İHA AJANS