Sungurlulu Hüseyin Aşık’ın Genel Müdür olduğu Elfa Lojistik firması, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesine (OSB) 50 milyon TL yatırımla kuracağı fabrika ile endüstriyel streç film üretecek.

Elfa Lojistik Genel Müdürü hemşehrimiz Hüseyin Aşık, merkezi İstanbul Kartal’da bulunan firmalarında depolama, paketleme ve nakliye konularında hizmet verdiklerini belirterek, memleketlerine yatırım yapma kararı aldıklarını ifade etti.



Sungurlu OSB’de tahsis edilen 6 dönüm araziye 50 milyon liralık yatırımla endüstriyel streç film üretmek için fabrika kuracaklarını anlatan Aşık, hafriyat çalışmaları tamamlanarak önümüzdeki günlerde temelini atacakları fabrikada paletler ve paketleme sektöründe kullanılacak endüstriyel streç filim üreteceklerini kaydetti.

Bir yılda inşaatını tamamlayıp üretime geçmeyi hedeflediklerini söyleyen Aşık, fabrikada ilk etapta 20 kişinin istihdam edileceğini bu sayının ilerleyen dönemlerde artacağını, üretilen streç filmlerin yüzde 60’ını yurt içi piyasaya vereceklerini geri kalan yüzde 40’lık bölümünü de ihraç edeceklerini vurguladı.

Firmanın Çorlu, Gebze, Tuzla ve Konya’da toplam 20 bin m2 alana sahip lojistik depolarının bulunduğunu belirten Aşık, Sungurlu OSB’de kurulan savunma sanayi firmalarından talep gelmesi halinde her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi.