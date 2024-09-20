Gaziler Günü dolayısıyla bir dizi tören düzenlendi. Çelenk sunumu ile başlayan ilk tören, Merkez Karakol Komutanı Jandarma Teğmen Yakup Ağırman’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından sona erdi. Protokol üyeleri Sungurlu Şehit ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Programa Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, Sungurlu Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Seyfi Keyvanoğlu, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Editör: İHA AJANS