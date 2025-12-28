Sungurlu Belediyesi tarafından temeli atılan ve ilçenin ekmek ihtiyacını karşılayacak olan Halk Ekmek Fabrikası'nda inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Günlük 30 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olacak modern tesis, vatandaşın sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmeğe ulaşımını kolaylaştıracak.

Sungurlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Muhsin Dere'nin talimatları doğrultusunda 27 Eylül tarihinde temeli atılan tesis, planlanan takvim çerçevesinde hızla yükseliyor.

Günlük 30 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olacak tesis, vatandaşların uygun fiyatlı ve sağlıklı ekmeğe kolayca ulaşabilmesini sağlayacak. Halk Ekmek Fabrikası'nda inşaat, altyapı ve teknik donanım çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Modern üretim altyapısına sahip olacak tesisin tamamlanmasıyla birlikte, Sungurlu'da ekmek üretiminde hem kalite hem de erişilebilirlik önemli ölçüde artacak.

Muhabir: Haber Merkezi