Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) tarafından Çorum, Sungurlu ve Delice’de yapılması planlanan hızlı tren istasyon binaları ve tesislerine yönelik danışmanlık hizmeti ihalesi sonuçlandırıldı.

TCDD Genel Müdürlüğü’nün 24 Aralık 2025 tarihinde mali zarflarını açtığı “Çorum, Sungurlu ve Delice Hızlı Tren İstasyon Bina ve Tesislerinin Proje, Keşif, Metraj, Şartname ve İhale Dosyalarının Hazırlanması Danışmanlık Hizmeti” ihalesini, 10 milyon 890 bin TL teklif veren Kaiser Mühendislik – TCDD Teknik Mühendislik İş Ortaklığı kazandı.

Yaklaşık maliyeti 15 milyon 129 bin 507 TL olarak belirlenen ihalede 5 firmanın mali zarfı açıldı. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından yüklenici firmaya sözleşme daveti yapılması bekleniyor.

İhalenin sonuçlanmasıyla birlikte Sungurlu’nun hızlı tren projesindeki önemli aşamalardan biri daha geride kalmış oldu.

Muhabir: Haber Merkezi