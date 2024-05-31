31 Mart Mahalli İdareler Yerel seçimlerinde Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kırankışla ve Akdere Köyleri ile Sungurlu merkeze bağlı Akçay Mahallesi muhtarlarının mazbataları iptal edildi.

Akdere Köyü İsmail Kayaalp, Kırankışla Köyü Saffet Avşar ve Akçay Mahallesi Muhtar Uğur Kozan'ın mazbataları seçilmelerine engel halleri ortaya çıktığı için mazbataları iptal edilirken, yeni muhtarların belirlenmesi için de seçim kararı alınmıştı.

Buna göre Sungurlu Kırankışla ve Akdere köyü ile Akçay Mahallesi’nde oturan vatandaşlar 2 Haziran 2024 Pazar günü yeniden sandık başına gidecek.

Akçay Mahallesi Muhtar Uğur Kozan, bazı belgelerin tarihsel olarak kabul edilmediğini, tekrarlanacak olan ara seçimde tekrar aday olduğunu dile getirdi.

Editör: İHA AJANS