Kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu İnegazili Köyü kavşağında meydana geldi.

Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Üsteğmen olduğu öğrenilen Murat K. yönetimindeki otomobil, cenazeye geldikleri öğrenilen ve aynı istikametten kavşaktan dönmeye çalışan Halil C. yönetimindeki 06 S 8397 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, ticari araçta sıkışan yaralıları sıkıştığı yerden çıkarttı.

Meydana gelen kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan Sevginur K., Aydın G., Nurettin K. ve Döndü K. yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Sungurlu istikameti uzun süre tek şeritten trafik verilirken, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.