Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Terminal Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan M.E.S. yönetiminde ki 79 ABA 290 plakalı otomobil, Terminal Kavşağında geldiğinde aynı istikamette kavşaktan dönmeye çalışan A.D.S. yönetimindeki 05 FR 101 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla attı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada M.E.S. ve otomobilde yolcu olarak bulunan L.S. yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada kavşakta bulunan trafik ışıkları ve aydınlatma direği de zarar görürken, kaza nedeniyle bir süre verilemeyen trafik, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla tekrar verildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.