48 bin nüfuslu ilçedeki hastanede Ortopedi, Üroloji, Cildiye, Radyoloji, Genel Cerrahi, Enfeksiyon ve Beyin Cerrahi uzmanlarının olmamasından dolayı tedavi olamayan hastaların Çorum ve diğer illere gitmek zorunda kaldığı belirtildi.

Diğer taraftan 2 olan çocuk doktorunun 1’e, ilçede tek olan kadın doğum uzmanı ve kalp doktorunun ise günlük az sayıda hastaya bakmasından dolayı yoğun ihtiyaca cevap veremiyor. Sağlık Bakanlığı’nın MHRS sisteminden randevu almak isteyen hastalar ise Sungurlu Devlet Hastanesi’nden ancak 2 hafta sonrasına gün alabildiklerini ifade ediyor.

Hastanede Kulak Burun Boğaz ve Fizik tedavi uzmanının ise kısa sürede ilçeden ayrılacağı dile getiren vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyetin sona erdirilmesi için Sungurlu ilçe yöneticilerinin ve milletvekillerinin bir an önce konuya el atmalarını istediler.