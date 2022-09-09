Sungurlu Devlet Hastanesi’nde doktor eksikliğinin bir türlü aşılamadığını belirten Şahin, Sungurlu siyasetçilerinin kriterlerine uymayan, resmi daire personellerinin tayinlerini çıkarma konusunda mükemmel derecede üstün başarı sağlarken, Devlet Hastanesi’nde büyük sorun olan doktor açığını bir türlü gideremediklerini savundu.

"Bölgenin en iyi ve en kapasiteli hastanesi var ama içinde doktor olmadığı için hastalar Çorum ve başka illere gitmek zorunda kalıyor" diyen Ercan Şahin, özellikle cerrah, üroloji ve radyoloji alanlarında doktor sıkıntısının olduğunu ifade etti. "Başı ağrıyanı, dişi ağrıyanı Çorum’a sevk ediyorlar" diyen Şahin, "Bunu Çorum vekilleri bilmiyor mu?" diye sordu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın il geneli 135 doktor müjdesi verdiğini hatırlatan İl Genel Meclisi Üyesi Ercan Şahin , “Sungurlu’ya atanan doktorların çoğu pratisyen hekim. Sungurlu, Çorum merkez ve ilçeleri dahil en çok kazaların yaşandığı ilçe durumunda. En ufak bir yaralamalı kazada bile hastalar Çorum’a sevk ediliyor. Biran önce Sungurlu’ya eksik branşlarda doktorların atanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

