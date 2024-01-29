Alınan bilgilere göre şuanda Sungurlu Devlet Hastanesi’nde Üroloji, Radyoloji, Kulak Burun Boğaz, Beyin Cerrahisi, Cildiye branşlarında doktor bulunmuyor. Ataması yapılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ise 1 ay geçmesine rağmen halen Sungurlu’ya gelmedi. Bu yüzden bir doktor Çorum’dan hafta da 2 gün Sungurlu’ya geliyor.

Vatandaşlar tedavi olabilmek için Çorum ve Alaca’ya gitmek zorunda kalıyor. Göz doktoru ise haftada 2 gün poliklinik, bir günde ameliyat yaptığı için, randevu almak imkansız. Bu yüzden hastalara da uzun sürelerle ameliyat sıraları veriliyor.

VATANDAŞ MAĞDUR

Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, ‘Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı atandı müjdesinin ardından tam 35 gün geçtiğini söyleyen bir vatandaş, “Koskoca Sungurlu’da bir tane kadın doğumcu yok. Sadece Salı ve Perşembe günleri Çorum’dan gelen doktor yetmiyor. Bu soğuk havada, karda kışta bizleri Alaca’ya gönderen sisteme yazıklar olsun” diyerek tepkisini gösterdi.

Sungurlu Devlet Hastanesi’nde yeteri kadar doktor yok diyen bir başka vatandaş ise, “Burada doktor olmadığı için herkes Çorum'daki hastaneye gitmek zorunda kalıyor. Durumu olmayanlar nasıl gidecek Çorum'a. Bir an önce Sungurlu’ya da doktor gelmesi gerekiyor. İnsanlar sürekli mağdur oluyor” ifadelerini kullandı.

Acilde yaşadığı sıkıntıyı dile getiren bir başka hemşehrimiz ise, "Koskoca Devlet Hastanesinin acilinde sadece bir doktor var ve bütün hastalara sonuçları gösterecek olan o doktor bakıyor. Acilen buranın doktor ihtiyacının olduğunu belirtmek isterim" dedi.