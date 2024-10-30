Toplantıda, ilçe genelinde madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildi ve gelecek dönem planları masaya yatırıldı.

Çorum Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nden Bağımlılıkla Mücadele Formatörü Sosyolog Belgin Gündoğdu, katılımcılara “Madde Bağımlılığı ile Mücadele” konulu bir seminer verdi.

Toplantıda ayrıca, ilgili kurumlar tarafından madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yürütülen çalışmalar paylaşıldı.

Toplantı sonunda, ilçe düzeyinde yapılması planlanan hizmetler hakkında kararlar alındı ve tüm okullarda bağımlılıkla mücadele eğitim çalışmalarının başlatılması kararlaştırıldı.

Editör: Haber Merkezi