Sungurlu Kaymakamlığı tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen bayramlaşma geleneği Ramazan Bayramı'nda da yaşatıldı. Bayramlaşma törenine Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, daire amirleri, İl Genel ve Belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, bayramların toplum içerisinde kardeşlik duygusunu bütünlediğini, örf ve adetlerimizi yücelttiğini belirterek, tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutladıklarını dile getirdi.

Editör: İHA AJANS