Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Nisan 2024’te göreve gelmelerinin ardından ilçe genelinde yürütülen asfalt ve üstyapı çalışmalarına ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı. Başkan Dere, “Yol medeniyettir anlayışıyla Sungurlu’muzun dört bir yanında yoğun bir çalışma yürüttük” dedi.

Dere açıklamasında, görev süresinin başlangıcından bu yana ilçe genelinde toplam 44 bin 725 ton sıcak asfalt çalışmasının tamamlandığını belirterek, bunun Sungurlu için bir ilk olduğunu vurguladı. Bu miktarın yaklaşık 2 bin tır sıcak asfalta karşılık geldiğini ifade eden Dere, çalışmaların bir buçuk yıllık süreçte cadde ve sokaklarla buluşturulduğunu kaydetti.

Göreve gelir gelmez öncelikli ana arterlerde çalışmalara başladıklarını belirten Dere, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Recep Tayyip Erdoğan ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddeleri ile Çiftlik Mahallesi ana yolunda sıcak asfalt çalışmalarının kısa sürede tamamlandığını söyledi.

2025 yılı içerisinde ise çalışmaların daha geniş bir alana yayıldığını ifade eden Dere; İlhan Saraltun Caddesi, Sarıtepe mevkii, Şehit Muammer Çakır Caddesi, Jandarma Karakolu civarı, Uzar, Yeşilevler ve Kardelen siteleri mevkii, Yukarı Sanayi Sitesi’nin tamamı, Şehit Adil Yıldız Caddesi ve bağlantı yolları ile Akçakent TOKİ mevkii ve bağlantı yollarında sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Muhsin Dere, sıcak asfaltın yanı sıra 90 bin 617 metrekare alanda sathi kaplama asfalt, 95 bin 135 metrekare kilit parke ve 24 bin 933 metre bordür çalışmasının da hayata geçirildiğini belirtti. Sathi kaplama çalışmalarının özellikle altyapısı henüz yenilenmeyen Karşıyaka, Örnekevler ve Cevheri Mahalleleri başta olmak üzere planlı şekilde yapıldığını ifade etti.

Dere, “Üretken Belediyecilik anlayışımızla Sungurlu için algı değil icraat, polemik değil gelecek inşa ediyoruz. İnşallah 2026 yılı Sungurlu’muz için Şahlanış Yılı olacak” ifadelerini kullandı.

