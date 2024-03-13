Kurtuluş mücadelesi ve bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı'nın kabulü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Fen Lisesi Konferans Salonu’nda yapıldı.



Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başlayan programı Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Mahmut Peşmen İlkokulu Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencileri hazırladı.

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstiklal Marşını Okuma Yarışması’nda birinci olan öğrenciler anasınıfı öğrencisi Çınar Asım Çetin, Şehit Mahmut Peşmen İlkokulu öğrencisi Erdem Kaan Çırakoğlu, Aşağı Fındıklı Ortaokulu öğrencisi Buse Naz Çırakoğlu ve Sungurlu Fen Lisesi öğrencisi Furkan Yaylagül oldu. Öğrencilere ödüllerini İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal verdi. Ödüllerin verilmesiyle program son buldu.

Programa İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci ve protokol üyeleri, okul müdürleri ve veliler katıldı.

(Haber Merkezi)