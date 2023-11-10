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Atatürk Anıtı'nda bayrakların yarıya inmesi ve çelenk sunumu ile başlayan tören daha sonra Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda devam etti.

Sungurlu Anadolu Lisesinin hazırladığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Atatürk Belgeseli ve Oratoryosunun izlenmesiyle devam eden programda Atatürk’ün sevdiği şarkılar temalı besteler dinlendi.



Programa İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkan vekili Mesut Özsaray, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.