Olay, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Araç, kontrolden çıkarak yolun kenarına savrulup devrildi. Kazada araçta bulunanların durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunanları inceleyerek sağlık durumlarını kontrol etti. Kazanın ardından bölgeye trafik ekipleri sevk edildi ve yol güvenliği sağlandı.

Kazanın ardından trafik akışının yeniden sağlanabilmesi için yol kısa süreliğine tek şeritten kontrollü olarak açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör: HABER MERKEZİ