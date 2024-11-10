Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Sungurlu’ya yapılacak olan 364 adet konut, 1 adet ticaret merkezi (4 dükkanlı) 1 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesini kapsayan projenin inşaatına yakında başlanacak.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, 26 Eylül’de ihalesi yapılan 364 konutluk TOKİ’nin yer tesliminin yapıldığını ve yüklenici firmanın inşaata başlamak için hazırlıklarını yaptığını söyledi.

Proje ile Manastır Mahallesine 364 adet konut, 1 adet ticaret merkezi (4 dükkanlı) ve 1 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yapılacak. Projenin 1 yılda tamamlanması planlanıyor.

Editör: HABER MERKEZİ