Milletvekili Oğuzhan Kaya, seçim çalışmalarına Sungurlu ile davam etti. Kaya ve beraberindekiler Sungurlu’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunan Milletvekili Kaya, yapımı devam eden barut, fişek ve kapsül fabrikalarının yapımının hızla devam ettiğini, Sungurlu’nun ülkemiz açısından en önemli savunma sanayine sahip olduğunu ifade etti.

Oğuzhan Kaya, MKE koordinatörlüğünde 13 Ağustos 2022 tarihinde OSB’de 4 bin dönüm araziye temeli atılan Küresel Barut, Nitrogliserin ve Nitroselüloz ile Kapsül ve Fişek fabrikalarından oluşan savunma sanayi yatırımlarının inşaatlarının yüzde 90 seviyesini geçtiğini ifade etti.

AK Parti hükümetinin Çorum’a yaptığı en önemli yatırımlardan biri olan savunma sanayi yatırımı ile Sungurlu ilçesinin, dolayısıyla Çorum’un kalkınmasında büyük bir rol oynayacağını aktaran Oğuzhan Kaya, “Yaparsa AK Parti yapar” dedi.

Oğuzhan Kaya daha sonra beraberindekilerle birlikte SUNKA Kâğıt ve Karton Fabrikası’nı ziyaret ederek yöneticiler ve çalışanlarla bir araya geldi.

Temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çorum’daki miting sırasında atılan barut fabrikası inşaatını da ziyaret eden Kaya, bir zamanlar savunma sanayii konusunda dışa bağımlı halde bulunan ülkemizin atılan yeni adımlarla bu bağımlılıktan kurtulduğunu, yerli ve milli fabrikaları sayesinde savunma sanayi alanında da isminden söz ettiren bir ülke haline geldiğini vurguladı.

Başka ülkelerden alınan ve çalışmayan İHA ve SİHA’ların yerini tamamen Türk mühendisleri tarafından üretilen İHA ve SİHA’ların aldığını, başka ülkelerin almak için sıraya girdiği bu İHA ve SİHA’ların başarıları ile de adından söz ettirdiğini anlatan Kaya, Sungurlu’da temeli atılan savunma sanayine yönelik tesislerin de ülkemiz için bu açıdan büyük önem kazandığını söyledi.

Türkiye'de tek seferde temeli atılan en büyük savunma sanayisi yatırımı olan tesislerin 6 milyar liraya mal olacağını ve bu tesislerde 2 bin 500 kişinin istihdam edileceğini belirten AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı, Çorum Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Av. Oğuzhan Kaya, tesislerin tamamlandığında ekonomiye yıllık 200 milyon Euro katkı sağlayacağını ifade etti.

AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya, Türkiye’nin ikinci barut fabrikası olacak olan tesislerin Sungurlu’ya kazandırılmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

(Haber Merkezi)