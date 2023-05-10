Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurulan savunma sanayi fabrikalarında test üretimi başladı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’nin yanı sıra AK Parti Çorum milletvekili adayları Yusuf Ahlatcı, Zeki Gül ve Ramazan Kelepicioğlu, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile çok sayıda kişini katılımıyla Sungurlu OSB’de bir tören düzenlendi.

Fabrikalarda ilk numune üretim etkinliği için düzenlenen törende konuşan Dere, 13 Ağustos 2022’de temel atma töreninin düzenlendiğini belirterek, “9 ayda kapsül üretimi başladı. Bugün kapsülleri elimize aldık. İnşallah yaz aylarında da barut fabrikası seri üretime geçecek.

9 ayda bu tesisler A’dan Z’ye bitme noktasına geldi. Bu tesislerin Sungurlu’ya ne faydası olacak? Sadece kapsül, fişek ve barut fabrikasında doğrudan işçilik olarak 2500 ile 3 bin civarında çalışan olacak. Onun haricinde OSB’de bu fabrikalara tahsis yapılınca yağmur gibi talepler geldi. 50-60 yeni talep geldi. OSB’de şuan 1 metrekare boş alan kalmadı. 5 bin dönümlük OSB doldu. Bu yaz aylarında buranın her tarafı şantiyeye dönecek. 5 bin dönüm yetmedi zaten şimdi hemen ikinci 5 bin dönümün hazırlıklarına başlandı” dedi.

Türkiye’nin en büyük savunma sanayi tesisleri arasında yer alacak olan tesislerin test üretimlerine başladığını açıklayan Dere, “Şu anda kapsül fabrikamızdayız. Tezgâhlarımız gelmiş durumda. Test üretimlerimiz başladı. Birkaç aylık deneme üretimlerinden sonra burada yüzlerce işçi ve mühendisin çalışacağı Türkiye’nin en büyük kapsül fabrikalarından birisi seri üretime başlamış olacak. Emek veren herkesi tebrik ediyorum. Fişek fabrikamızda da test üretimleri başladı. Barut fabrikamız 97 binadan oluşan Türkiye’nin en büyük barut fabrikası. Barut fabrikamızda da bir kaç ay içerisinde seri üretimler başlayacak hale gelecek.

Burada yaklaşık 2-3 bin kişi istihdam edilecek. Sanayicilerimiz yaklaşık 6-7 milyarlık yatırım yapıyor sanayicilerimiz. Savunma sanayi alanında özel sektörün ve devletimizin tek kalemde yaptığı en büyük yatırım tutarı” şeklinde konuştu.

Sungurlu OSB’nin Türkiye’nin en önemli savunma sanayi üslerinden birisi olacağını açıklayan Dere, “Burada sanayicilerimizi kutlamak, OSB yöneticilerini tebrik etmek lazım. İzinlerin alınması sürecinde bütün aşamalarında kaymakamımız ve OSB yönetimi büyük emek verdi. Fabrikalarımız hayata geçmeden Sungurlu OSB’ye 40-50 civarında tahsis için başvuru oldu. OSB’de yerimiz dolduğu için tahsis yapılamıyor ama. İkinci OSB kurulduğunda onlarda yerini alacak. İstidam 2-3 bin ile sınırlı kalmayacak. Belki 5-10 bin kişilik istihdam sağlayacak. Sungurlu OSB, Türkiye’nin önemli savunma sanayi üslerinden birisi haline gelecek. Demek ki özgüven olursa, takip edilirse yapılabiliyormuş. Sungurlu bunu gösterdi. Çorumlu yatırımcılar bunu gösterdi” ifadelerini kullandı.

Fabrikalar için birçok iş talebi geldiğini kaydeden Dere, “Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz ama haftada 50-100 CV geldiği zaman, bunun KPSS’si, mülakatı, yazılısı var. Sungurlu’da ve Çorum’da bir tane işsiz kalmayana kadar bu fabrikalar alım yapacak. Fabrikalar alımı kendisi yapacak. Nitelikli personeli seçecek” dedi.

Dere, seri üretime geçildikten sonra da güzel bir açılışı yaz aylarında yapacaklarını belirterek, konuşmasını tamamladı.

AK Parti milletvekili adaylarının da konuşmalarının ardından numune üretimine başlayan fabrikalar gezildi. (Haber Merkezi)