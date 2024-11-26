Polis ekipleri açtıkları stantta Kadın Acil Destek İhbar Hattı (KADES) mobil uygulamasını tanıttı. Ekipler ayrıca kadınlara broşür ve karanfil dağıttı.

Burada bilgilendirmede bulunan polis ekipleri, şiddet ve taciz gibi kötü eylemlerle karşılaşmaları durumunda kendilerine bir tuş kadar yakın olduklarını anlattı. Kadınlara broşür ve karanfil dağıtan ekipler, bazılarının telefonuna KADES’i indirerek nasıl kullanacaklarını uygulamalı olarak gösterdi.

Kadın haklarının korunması, toplumsal farkındalığın arttırılmasının amaçlandığı etkinliğe kadınlar da ilgi gösterdi. Etkinlik sonunda hep birlikte hatıra fotoğrafı çekildi ve gökyüzüne balon bırakıldı. Etkinlik sırasında Sungurlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Önder de hazır bulundu.

Editör: SELDA FINDIK