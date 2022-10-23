Kılıçel Yapı firması yetkilisi aynı zamanda TSO Meclis Üyesi İsmail Kılıç, TSO Başkanı Behiç Akkaş’ı ziyaret ederek, OSB’ye kuracakları tesis hakkında bilgi verdi.

İsmail Kılıç, ilçede 15 yıldır Küçük Sanayi Sitesinde bulunan işyerinde Pimapen ve Alpert Genau üretici bayiliğini yaptıklarını belirtti. İşlerini büyütmeyi planladıklarını anlatan İsmail Kılıç, OSB’deki bu fırsatı değerlendirerek buraya yatırım yapma kararı aldıklarını ifade etti.

Organize Sanayi Bölgesinde tahsis edilen 8,5 dönüm araziye 25 milyon lira yatırımla alüminyum pvc işleme merkezi kuracaklarını belirten Kılıç, kuracakları tesiste pvc doğrama, alüminyum doğrama, cam balkon, ısı cam, sinerji cam ve konfor cam üretimini yapacaklarını kaydetti.

Sungurlu TSO Başkanı Behiç Akkaş’a desteklerinden dolayı teşekkür eden İsmail Kılıç, üretimini yapacakları ürünleri iç piyasaya sunacaklarını bildirdi.

Akkaş, Kılıçel Yapı firması yetkilisi İsmail Kılıç’a OSB’ye yapacağı tesis için teşekkür ederek, ilçedeki iş insanlarının memleketlerine yatırım yapmalarının gurur verici olduğunu söyledi.

(Haber Merkezi)

