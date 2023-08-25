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MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Sungurlu İlçe Başkanı Yasin Şahin ve kalabalık heyet ile Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni yapılan barut, fişek ve kapsül fabrikalarını ziyaret etti.

Milletvekili Vahit Kayrıcı Sungurlu OSB’deki tesisleri gezerek, yetkililerinden bilgiler aldı ve ürünleri yakından inceledi. Sungurlu OSB’nin önemli bir konumda olduğunu ifade eden Milletvekili Kayrıcı, fabrikaların bir bir açıldığını ve her geçen OSB’nin daha da büyüdüğünü kaydetti.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Vahit Kayrıcı, “Yerli ve milli üretim tesisleriyle Sungurlu OSB’miz Türkiye’nin yükselen yıldızı olacak” dedi.