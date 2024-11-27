Yenileme çalışmaları tamamlanan restoran bölümü daha lüks, daha şık hale getirildi ve kapasitesi de artırıldı. Restoran bölümünde artık öğle saatlerinde tabldot usulü yemek ve akşam saatlerinde ise alakart menü sunulacak. Yemek seçeneklerinin yanı sıra misafirlere tatlı çeşitleri, şık bir köşede kahve ve keyifli vakit geçirebilecekleri imkânlarla hizmet verilecek.

Yapılan yenileme çalışmalarıyla daha ferah ve modern bir yer haline gelen restoranın, hem iç mekân tasarımı değişti hem de hizmet kalitesi artırıldı. Sungurlu Öğretmenevi, misafirlerini daha modern ve kaliteli bir yemek deneyimine davet ediyor.

Editör: SELDA FINDIK