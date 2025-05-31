Drama ve Animasyon Kulübü Öğr. Gör. Dr. Özlem Bal’ın danışmanlığında yürüttüğü “Birlikte Mutluluk: Kampüs Eğlencesi ve Dayanışma Günü” projesiyle, kampüs içinde erişilebilirlik odaklı etkinlikler düzenleyerek sosyal uyumu ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Bilgi ve Farkındalık Kulübü ise Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Karabulut rehberliğinde, “Yaşam Becerileri Zirvesi: Empati, İletişim ve Oyun Terapisi Atölyesi” projesini hayata geçiriyor. Bu ulusal kapsamdaki çalışma, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sunmak için empati, iletişim becerileri ve oyun terapisi uygulamalarını bir araya getiriyor.

Sağlıklı nesiller yetiştirme vizyonuyla yola çıkan Sağlık Yönetimi Kulübü, Öğr. Gör. Tuğçe Nur Temiz’in danışmanlığında “Bilinçli Gençler-Sağlıklı Nesiller: Sağlık Okuryazarlığı Eğitim Programını başlatıyor. Proje, gençlerin sağlık okuryazarlığını artırarak sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarını ve toplum sağlığına aktif katkıda bulunmalarını amaçlıyor.

Yapılan açıklama da, “Sungurlu MYO olarak, gençlerimizin “topluma dokunan” bu projelerle hem kendilerini geliştirmesinden hem de toplumsal dönüşüme öncülük etmesinden gurur duyuyoruz! Emeği geçen tüm akademisyenlerimize, öğrencilerimize ve proje ekiplerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Editör: Haber Merkezi