Belediye kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Muhsin Dere’nin hac süresince şehir dışında olacağı dönemde, belediyenin günlük işleyişi ve hizmetleri Yılmaz Çağlıyan’ın koordinasyonunda yürütülecek. Görevlendirme süresince planlanan tüm belediye hizmetlerinin aksamadan devam etmesi hedefleniyor.

Yılmaz Çağlıyan’ın göreve vekaleten atanmasıyla ilgili resmi süreçler tamamlanırken, geçici görev süresince vatandaşların taleplerinin eksiksiz karşılanması ve devam eden projelerin kesintisiz sürdürülmesi öncelikler arasında yer alacak.

Belediye Başkanı Dere’nin hac görevini yerine getirmesinin ardından görevine kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

Editör: Haber Merkezi