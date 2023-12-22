MHP Sungurlu İlçe Başkanı Orhan Özyol, Ülkü Ocakları Sungurlu İlçe Başkanı Ahmet Semih Çökmez, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Karslı, MHP Belediye Başkan Aday Adayları Ahmet Haşim Özsaray, Yaşar Civan ve İsa Şahin ile bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

MHP İlçe Başkanı Özyol, Sungurlu’da yerel seçimler için oldukça iddialı bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, seçimi kazanmaktan başka hiçbir gayelerinin olmadığını belirtti. Orhan Özyol, “Belediyecilik ilçemizde artık çok önem arz ediyor. Ve ilçemize her şekilde hazır olduğumuzu göstereceğiz. Sahada hep beraber çalışacağız. Seçimi kazanmaktan başka hiçbir gayemiz yok” şeklinde konuştu.