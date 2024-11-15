Törene; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, MHP İlçe Başkanı Orhan Özyol, il ve ilçe teşkilatları, belediye başkanları sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Başkan Dere proje ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.



Törende daha sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz törende yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Anadolu’nun tarihi derinliğini, kültürel zenginliğini bünyesinde barındıran, stratejik konumuyla İstiklal Savaşına büyük katkı veren; Türklük gurur ve şuuruyla bezenmiş, İslam ahlak ve faziletiyle donatılmış Sungurlu ilçemizde, Yenihayat Mahallesi Sanayi Sitesi Bölgesi’nde 74 adet dükkânı içinde barındıracak olan sanayi sitesinin temelini attık. Cenabı Allah hayırlı uğurlu eylesin. Başta Genel Sekreter Yardımcımız Çorum Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı ve Üretken Belediyecilik anlayışımızı layıkıyla uygulayan Belediye Başkanımız Muhsin Dere olmak üzere belediye çalışanlarımıza, meclis üyelerimize, teşkilatımıza, katkı ve destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum”

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dükkanların temeli atıldı.