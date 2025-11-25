Uzun süredir ilçe başkanlığı görevini sürdüren Hakan Tekercioğlu’nun yapılan seçimde Çorum İl Başkanı olmasından dolayı görevini düzenlenen törenle yeni İlçe Başkanı Murat Keller'e devrettiği açıklandı.

İlçe binasında partililerin yoğun katılımıyla gerçekleşen devir teslim töreni, duygusal anlara sahne oldu. Tekercioğlu, partinin başarısı için her zaman elini taşın altına koyacağını belirterek, “Bu bir hizmet yarışıdır. Şimdi bayrağı yukarılara taşıyacağına inandığım kıymetli arkadaşım Murat Keller'e devrediyorum. Kendisine ve yeni yönetimine başarılar diliyorum” dedi.

Görevi devralan yeni İlçe Başkanı Murat Keller ise yaptığı konuşmada Hakan Tekercioğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Keller, yeni dönemde birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarının mesajını verdi.

Keller, “İYİ Parti'nin Sungurlu'daki gücünü artırmak ve partimizi en üst noktaya taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Kapımız tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açık olacaktır. Sungurlu'muza hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tören, fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. İYİ Parti Sungurlu İlçe Teşkilatı'nın yeni yönetim kurulu üyeleri de törende hazır bulunarak yeni Başkan Murat Keller'e desteklerini sundu.

Murat Keller başkanlığındaki ilçe yönetimi şu isimlerden oluştu; “Mesut Özsaray, Dursun Kanmış, Fazlı Koçak, İsmet Gülünay, Mehmet Tevfik Akyüz, Oğuzhan Şahiner, Adem Yıldırım, Emre Berber, Bekir Uzan, Ziya Karaman, Ali Yıldız, Hamza Yadigar, Sevda Özköse, Fikriye Tekercioğlu, Vildan Şahiner, Ayten Şahin, Ayfer Zobu, Niyazi Güzelcioğlu, Selimi Kor, Şeref Sakaoğlu, Gazi Ceylan, Süleyman İnkaya, İrfan Kışlalıoğlu, Osman Baçıl, İhsan Gülünay, Şehriban Güzelceoğlu, Zeliha Sakaoğlu, Zeynep Kocamanoğlu.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR