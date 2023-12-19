Sosyal medya hesabından “’İyilik yap, denize at, balık bilmezse Hâlik(Allah) bilir!” şeklinde bir açıklamada bulunan Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner; “Hiç bir belediye başkanının cesaret edemediği alt yapı sorununu biz çözdük” dedi.

“Kim için ne kadar fedakârlık yaptığını kimse bilmez” diyerek sözlerini sürdüren Şahiner; “Biz bu şehrin alt yapısını değiştirerek hemşehrilerimizi kanserli borulardan kurtardık .Öyle görünüyor ki halkımız artık borulardan kanserli su içmeyecek ama, Sungurlu'nun birliğini bozmaya çalışanlardan kurtulamayacak” görüşüne yer verdi.

“Takdir kıymetli hemşehrilerimindir” diyen Abdulkadir Şahiner sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiç bir belediye başkanının cesaret edemediği alt yapı sorununu biz çözdük. İllaki çalışma esnasında da ve sonrasında da bazı sorunlar yaşayacağız. Ama en az 100 yıl sağlıklı su kullanacağız. Bunun hayır duası da bize yeter. Selam ve dua ile”