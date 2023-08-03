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Mite Defense Sungurlu Fişek Fabrikası Genel Müdürü Fatih Doğan, fabrika hakkında bilgi verdi. Genel Müdür Doğan, geçtiğimiz dönem Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’nin girişimleriyle 13 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan fişek fabrikasının 10 Mayıs 2023 tarihinde test üretimine başladığını belirtti.

Fatih Doğan, “Sungurlu'da 30 bin m2 kapalı, toplam 404 bin m2 alan üzerine kurulmuş hafif mühimmat fabrikamızla, kendi üretim hatlarını oluşturan dünya fişek pazarında yetkin bir firma olarak yılda 360 milyon adet 5,56x45 mm, 7,62x39 mm, 9x19 mm fişek üreteceğiz.” dedi.

“GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN İHTİYACI KARŞILANACAK”

Fabrikanın 1 ay sonra görkemli bir törenle açılışını yapmayı planladıklarını ifade eden Doğan, “Fabrikamızın temelini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan attı, umarız ki açılışını da kendisi yapar.” ifadelerini kullandı. Fatih Doğan, Türkiye’nin en büyük fişek fabrikasında üretilen fişeğin öncelik olarak ülkemizdeki güvenlik güçlerinin ihtiyacını karşılamak olduğunu, kalan kısmını ihraç edeceklerini vurguladı.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KAPALI POLİGONU VAR”

Türkiye’nin en büyük kapalı poligonunu yaptıklarının altını çizen Fatih Doğan, “Poligonumuz üç farklı şekilden oluşuyor. 50 metre ve 100 metre poligonlarımız var. Birde 557 metre uzunluğunda poligonumuz var, bu Türkiye’nin en büyük kapalı poligonudur. Sadece atış poligonu olarak düşünmemek lazım buralar test poligonu olarak ta kullanılacak.” dedi.

Fabrikanın güvenlik açısından hiçbir sıkıntısının olmadığını vurgulayan Genel Müdür Doğan, personellerin her türlü eğitimlerini tamamladıktan sonra üretime dahil edildiklerini kaydetti.

“ÜRETİM VE İSTİHDAMI DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ”

Ayrıca fabrikanın ileride kapasitesini genişleterek istidam sayısını 600 kişiye çıkarmayı, 12,1 mm ve 12,7 mm fişek üretimini de yapmayı planladıklarını belirten Doğan, “Fabrikada çalışanların yüzde 80’ni Sungurlu halkından oluşmaktadır. Bizler Sungurlu halkını seviyoruz, Sungurlu halkının da bize sahip çıkmasını istiyoruz. Bu fabrikalar Sungurlu’nun, Çorum’un fabrikalarıdır. Sungurlu halkına şimdiden müjde vereyim, fabrikalarımızı büyüteceğiz. Daha fazla üretim ve daha fazla istihdam sağlayacağız.” dedi.

“TÜRKİYE’DE SAVUNMA SANAYİ GURUR VERİCİ SEVİYEYE ULAŞTI”

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlenen Uluslararası İDEF 2023 fuarına katıldıklarını da anlatan Doğan, fuarın kendileri açısından gayet verimli geçtiğini, ikili bağlantılar kurmanın yanı sıra TSK’nın çeşitli kademelerinde görev yapan komutanlarla görüşerek tecrübelerinden faydalandıklarını ifade etti.

Fuarda ayrıca Türkiye’deki savunma sanayinin geldiği noktanın görüldüğünü aktaran Doğan, “Türk savunma şirketlerinin başarıları, ülkenin savunma sanayisinde ilerlediği ve güçlendiği konusunda gurur verici bir durumu temsil etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin savunma sanayisinde elde ettiği başarılarla gurur duymaktayız.” ifadelerini kullandı.

“FARKLI SEKTÖRLERDE ÇÖZÜM ORTAĞIYIZ”

Genel Müdür Fatih Doğan, merkez ofisi Ankara’da olan Mite Defense’nin Sungurlu’daki hafif mühimmat fabrikasının yanı sıra; Kocaeli Çayırova ve Gebze Silikon Vadisi lokasyonlarında bulunan Ar-Ge merkezlerinde 46 Türk mühendis ile otomotiv, savunma sanayi ve havacılık sektörlerine ürün, makine tasarım ve üretim ve çözüm ortağı olarak hizmet verdiklerini ifade etti.