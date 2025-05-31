2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında ve Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette Türkmen ve beraberindeki heyet, Sungurlu Fen Lisesi'nin bilişim teknolojileri laboratuvarını inceledi. Okul yönetimi ve öğretmenlerden, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeye yönelik yapılan robotik-kodlama çalışmaları hakkında bilgi alındı.

Heyet ayrıca, öğrencilerin hazırladığı TEKNOFEST projelerine destek olmak amacıyla bir rehberlik çalışması da gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında, okulda yapılan AR-GE ve teknoloji odaklı çalışmaların yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ