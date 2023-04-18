Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Yıldız Erkekler Voleybol Grup Birinciliği 14-16 Nisan tarihleri arasında Kırıkkale'de yapıldı. Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Kırşehir temsilcileri ile aynı grupta mücadele eden Çorum şampiyonu Sungurlu Eğitim Gençlikspor ilk maçında Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. İkinci maçında Kırıkkale temsilcisini de aynı skorla mağlup eden Sungurlu Eğitim Gençlikspor, üçüncü maçında da Kırşehir'e aynı tarifeyi uygulayarak son maçlar öncesi liderlik koltuğunda yer aldı. Son maçında kendisi ile aynı puana sahip olan Çankırı ile karşılaşan Çorum temsilcisi bu maçı 3-2 kaybederek grubu 10 puanla ikinci sırada tamamladı.

Topladığı 10 puanın yanı sıra set ve sayı averajında diğer rakiplerine fark atan Sungurlu Eğitim Gençlikspor en iyi ikinci kontenjanına girerek yarı final grubuna yükselmeyi başardı.

(Rıfat KARA)