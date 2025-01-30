Başkan Aluç, beraberinde AK Parti Sungurlu İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu ile AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya’yı TBMM’de ziyaret etti.

Nuh Aluç, ziyaretin ardından yaptığı açıklama da, Sungurlu Beşkız Köyüne 26 Milyon 240 bin lira değerinde tarımsal sulama göleti yapılacağını bildirdi. Aluç, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya’ya Sungurlu’ya verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür etti.

AK Parti İlçe Başkanı Aluç, bu projenin hayata geçmesiyle seçilen sulama yöntemi ile toprak ve su kaynakları korunarak sürdürülebilir tarım olanakları oluşturulacağını ve söz konusu alanda bitki deseni de değişecek olup, kuru tarımdan sulu tarıma geçilmiş olacağını vurguladı.

Editör: HABER MERKEZİ