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Kulüp Başkanı Bahri Sezen, antrenör Serhat Gökşen önderliğinde son yıllarda 1.Amatör Küme’de şampiyonluğu kimselere kaptırmayan ancak Bölgesel Amatör Lig (BAL) baraj maçında Osmancık Belediyespor engelini geçemeyen Sungurlu Belediyespor’da yönetim yeni sezonda 1.Amatör Küme’ye katılmama kararı aldığı bilgisine ulaşıldı. Ülke genelinde yaşanan ekonomik kriziden etkilenen Sungurlu temsilcisinin yeni sezonda öncesi belirlenen bütçe doğrultusunda mevcut kadroyu ikna edemediği öğrenildi. Bu gelişme sonrası Kulüp Başkanı Bahri Sezen’in Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ile yaptığı görüşme sonrası yeni sezonda liglerden çekilme kararı aldığı gelen haberler arasında yer aldı.

Başkan Sezen’in önümüzdeki günlerde bu konuyla alakalı bir açıklama yapması bekleniyor.