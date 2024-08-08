İl Genel Meclisi, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yüzde 94 oranında hissesi bulunan İl Özel İdaresi’nin yüzde 20 hissesinin Sungurlu Belediyesi’ne devretmesini oy çokluğu ile reddetti.

İl Genel Meclisi Ağustos ayı 3. oturumu yapıldı. Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur başkanlığında yapılan oturumda gündem maddeleri görüşüldü. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun İl Genel Meclisi’nin görev ve yetkileri başlıklı 10.maddesinin e bendi gereğince İl Özel İdaresi’nin Sungurlu OSB’deki yüzde 94 oranındaki hissesinden yüzde 20’sinin Sungurlu Belediyesi’ne devir edilmesi hususu görüşüldü. Söz konusu madde oy çokluğuyla reddedildi.

Sungurlu OSB yönetimi; yüzde 94 Özel İdare ve yüzde 6 oranında TSO tarafından oluşuyor.

Editör: SELDA FINDIK