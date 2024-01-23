Sungurlu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Anıtkabir gezisi için başvurulan bugünden itibaren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne yapılabilecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında ilçede yaşayan 18-25 yaş arası gençleri ücretsiz olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin yer aldığı Anıtkabir’e götürecek.

Belediyeden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Cumhuriyeti’mizin 100. yılında gençlerimizle birlikte ülkemizin kurucusu ve mimarı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkıyoruz. 18-25 yaş arası tüm hemşerilerimiz ile birlikte atamızı daha yakından tanımak amaçlı Ankara’ya gidiyoruz. Ücretsiz olarak düzenleyeceğimiz kültür gezimizde bizimle birlikte bu heyecanı paylaşmak isteyen tüm gençlerimizi bugünden (23 Ocak 2024 Salı günü) itibaren basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğümüze bekleriz” ifadelerine yer verildi.

(Haber Merkezi)