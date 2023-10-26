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İYİ Parti’li Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı armağan etti.



Sungurlu Belediyesi personeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle Cumhuriyet Bayramı öncesi ev ve iş yerlerine şanlı Türk bayrağı dağıttı.

Milletimizin bayramını ve 100. yılını kutlayan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Tüm halkımızın bayraklarımızı balkonlarına ve iş yerlerine asmalarını önemle rica ederiz” diye konuştu.