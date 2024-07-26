Konu ile ilgili yapılan açıklamada dünya üzerinde insanların hayatı paylaştığı dostların korunup kollanmasının boynumuzun borcu olduğu belirtilerek “Sıcak yaz aylarında dostlarımızın susuz kalmaması için ilçemizin çeşitli noktalarına su kapları koyduk” denildi.

Kediler, köpekler ve kuşların sıcaktan çok fazla etkilendiği ve susuz kalmaları durumunda halsiz düşerek kalp krizi bile geçirebileceği belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Bu nedenle, pencere önlerine, evinizin bahçelerine, sokaklara, parklara veya uygun gördüğünüz yerlere bir kaba su koyarak hayvanlara yardımcı olabilirsiniz. Suyu mümkün olduğunca metal kaba koymayın. Metal kap daha kolay ısındığından suyun da ısınmasına neden olur. Bu sebeple plastik ya da cam kaplar tercih edebilirsiniz. Su dolu kapları da gölge alanlara yerleştirebilirsiniz. Sıcak havalarda hayvanların yiyecek bulmalarının da zorlaştığını hesap ederek suyun yanına mama ve yiyecekte ekleyebilirsiniz.

KUŞLARI DA UNUTMAYIN

Sıcak havalarda kuşların da su sıkıntısı çektiğini unutmamak gerek. Kedi ve köpekler için koyduğunuz su kapları kuşlar için uygun olmayabilir. Kuşlara su ve yem vermek için geniş ağızlı ve sığ kaplar tercih edilmelidir. Su kapları balkon ve cam önlerine yerleştirildiğinde kuşlar hem su içebilecek hem de duş alabilecektir”

