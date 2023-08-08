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Sungurlu Belediye tarafından organize edilen kültür gezileri çerçevesinde "Samsun anne-çocuk deniz gezisi" kayıtları devam ediyor. Geziye katılmak isteyen vatandaşlar Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne giderek kayıt yaptırmaya başladı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, tüm Sungurlulu kadınların çocuklarıyla birlikte geziye katılmalarını istedi. Başkan Şahiner, “Çocuklarımız anneleriyle birlikte doyasıya denizin tadını çıkarırken, tarihi atmosferiyle de büyüleyen Bandırma Vapuru ve Amazon Köyünde gezinti yapacaklar. Gezmek isteyen tüm hemşehrilerimizi kayıt için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bekliyoruz” ifadelerini kullandı.