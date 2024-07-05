Sungurlu Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi yönetiminde yüzde 20 oranında temsil edilmek için Belediye Meclisi tarafından alınan kararı OSB yönetimine bildirmişti.

İl Genel Meclisi’nin Temmuz ayı dördüncü toplantısı önceki gün yapıldı. Muhammed Fatih Temur yönetimindeki toplantıda 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun İl Genel Meclisi’nin görev ve yetkileri başlıklı 10.maddesinin e bendi gereğince İl Özel İdaresi’nin Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yüzde 94 oranındaki hissesinden yüzde 20’sinin Sungurlu Belediyesi’ne devir edilmesi hususu görüşüldü.

Kararın onaylanmasıyla Sungurlu OSB yönetimi; yüzde 74 oranında İl Özel İdaresi, yüzde 20 oranında Sungurlu Belediyesi ve yüzde 6 oranında Ticaret ve Sanayi Odası olarak kabul edildi.

Sungurlu Belediyesi'nin OSB’ye ortak olması ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Editör: HABER MERKEZİ