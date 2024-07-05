Çorum’un Sungurlu İlçesi’ne bağlı eski Yörüklü Beldesi ile Çayan, Yirce, Güloluk, Kızılca, Hacı Osman Köyü, Çavuşçu, Kula, Mehmet Ali Çiftliği, Asayiş, Kalenderoğlu, Oyaca, Tuğlu, Topuzköy, Üçoluk, Kaleboynu, Karaevli, Ortaağaşlı, Sarıcalar ve Hilalli Köyü olmak üzere 20’den fazla köyden toplanan vatandaşlar yıllardır yapılmasını bekledikleri yolları kendi elleriyle düzeltti.

Yıllardır yetkililere seslerini duyurmaya çalışan ancak bir sonuç alamayan köylüler biraraya gelerek köylerinin yolunu yolunu düzeltmek için ellerine kazma küreği alıp çukurları doldurdular.



Konuyu sosyal medyadan takip eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da konuyla ilgili açıklama yaparak; “Kamu Kurumları Aciz mi?” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, köylülerin yol sorununu çözmek için ellerine kazma kürek alarak kendi yollarını onarmak zorunda kalmasına sert tepki gösterdi. Mehmet Tahtasız, İl Özel İdaresi ve belediyelere defalarca çağrıda bulunduklarını, ancak yetkililerin sessiz kaldığını belirterek, “Kamu kurumları bu kadar aciz mi ki köylülerimiz ellerinde kazma kürek yol yapıyor?” görüşüne yer verdi.

Editör: Haber Merkezi

Yetkililere bir kez daha seslenen Milletvekili Tahtasız, köylülerin bu özverili çabası, kamunun sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdiğini anlatarak köylülerin sesi olmaya devam edeceklerini ve yetkililerin bu durumu acilen çözüm üretmesi gerektiğini sözlerine ekledi.