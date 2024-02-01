Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yapılan toplu sözleşme sonucu Sungurlu Belediyesi'nde çalışan işçilere memur zammı oranında zam yapıldığını belirterek, “Arkadaşlarımız aldıkları paranın her kuruşunu hak ediyor. Bugüne kadar hak ettikleri ücret ne ise hep onu hedefledik. Tüm işçilerimize hayırlı olsun” dedi.

“10 yıllık belediye başkanlığım sürecinde çalışanlarımızı nasıl koruduysak, aynı şekilde korumaya devam ediyoruz” diyen Şahiner, “Bugüne kadar çalışanlarımız alacaklarını günü gününe tahsil etti. Hiç bir zaman onları mağdur etmedik, inşallah bundan sonra da etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)