İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 15 öğrenciden oluşan Çocuk Meclisi, ilk toplantısını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere başkanlığında yaptı.

Sungurlu Belediyesi'nde düzenlenen toplantıda, Betül Sena Kocabaş Meclis Başkanı, Zeynep Çırakoğlu da başkan yardımcısı seçildi.

Toplantıda meclis üyelerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Dere, Çocuk Meclisi'nin belediye yönetiminde aktif rol alacağını kaydetti.

Editör: AA AJANS