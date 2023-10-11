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DSİ 5. Ankara Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, DSİ 54. Çorum Şube Müdürü Murat Kabakcı ve beraberindeki teknik heyetle, Sungurlu ilçe merkezine yıllık 6,30 milyon m3 içme suyu temin edilecek ve 31.720 dekar arazinin sulamasını sağlayacak olan Sungurlu Barajı inşaatı yapımını yerinde incelemelerde bulundu.



Sungurlu adına olmazsa olmaz projelerden birisi olan baraj, 31 bin 720 dönüm arazinin sulu tarıma kavuşmasını sağlayacak. Aynı zamanda Sungurlu’nun 6 milyon 300 bin metreküp içme suyuna temiz ve sağlıklı bir şekilde kavuşması adına büyük önem arz ediyor.

DSİ heyeti ayrıca, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü bünyesinde yapımı devam eden 1 adet tersip bendi, 4 adet menfez, 13 adet şut ve 600 metrelik taşkın kontrol duvarı yapılarını içeren Sungurlu Ayağıbüyük köyü Büyük Deresi işi şantiyesine ziyarette bulundu.